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وفاة النائب السابق كميل زيادة

منذ 7 دقائق
النائب السابق كميل زيادة

النائب السابق كميل زيادة

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توفي اليوم (الأحد 2-10-2022)، النائب السابق كميل زيادة، ابن بلدة هرهريا القطين (فتوح كسروان)، وهو من مواليد بيروت 20 آذار سنة 1943.

النائب السابق فارس سعيد، نعى الراحل زيادة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “بغياب كميل زيادة نفقد عضو مؤسس للقاء قرنة شهوان ورجلاً مستقيماً دخل السياسة و خرج منها بنبل”.

كما نعاه منسق عام “التجمع من أجل السيادة” نوفل ضو، الراحل في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر” كاتبًا: “كميل زيادة من طينة السياسيين العصاميين… خصم الوصولية الرخيصة … ونقيض الانتهازية … وداعا ايها الصديق!”

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