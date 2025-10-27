الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
وفاة شخصين داخل نفق في البقاع الغربي بسبب نقص الأوكسيجين

منذ 3 دقائق
الدفاع المدني

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

“انتشل عناصر الدفاع المدني جثتين من داخل نفق قيد الحفر في منطقة بعلول – البقاع الغربي، وذلك بعد أن تبيّن أنّ أحداهما لبناني والآخر سوري الجنسية، فقدا الوعي داخل النفق الذي يبلغ عمقه نحو ٢٢ متراً جرّاء نقص الأوكسيجين، ما أدى إلى وفاتهما.

وقد نفّذ العناصر عمليات دقيقة للبحث والإنقاذ، استمرت نحو خمس ساعات، نظراً لضيق مساحة النفق وصعوبة الوصول إليه، وسط تحديات ميدانية كبيرة. وتم نقل الجثتين الى احد المستشفيات.

وباشرت الأجهزة المعنية التحقيق في الحادثة بإشراف القضاء المختص”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

