وفاة فريد مكاري بعد صراع مع المرض

غيب الموت نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد نبيل مكاري بعد صراع مع المرض.

مكاري من مواليد أنفه الكورة في شمال لبنان سنة 1947. درس الهندسة المدنية في جامعة تكساس في اوستن (الولايات المتحدة الاميركية) ونال منها الإجازة في هذا المجال.انضم إلى شركتي “اوجيه” السعودية و”اوجيه” العالمية اللتين أسسهما رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري.

دخل مكاري المعترك السياسي للمرة الأولى من باب الانتخابات النيابية، فخاضها في العام 1992 وفاز بالمقعد النيابي الأرثوذكسي عن الكورة.

أعيد انتخابه عن المقعد نفسه في انتخابات 1996 و2000 و2005.

بين العامين 1995 و1996، شغل مكاري منصب وزير الاعلام في الحكومة التي ترأسها الرئيس الحريري. اللجان النيابية التي شارك فيها: لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، لجنة البيئة ولجنة شؤون المهجرين. عرف بمتابعته للمشاريع الإنمائية في محافظة الشمال، ولا سيما قضاءي الكورة والبترون. وبعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، كان فريد مكاري أحد الوجوه البارزة في “ثورة الارز”. فاز في الانتخابات النيابية في العام 2005 من ضمن لائحة تحالف قوى 14 اذار.

منذ العام 2005، انتخب مكاري نائبا لرئيس مجلس النواب.