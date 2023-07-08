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وفاة مطلق النار على أحد مساجد بر الياس

منذ 51 دقيقة
بر الياس

بر الياس

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توفي في مستشفى شتورا في البقاع المدعو “إبراهيم عيتاني” بعد ظهر السبت (8-7-2023) المتهم بإطلاق النار على أحد المساجد في منطقة بر الياس.

عيتاني المتهم بإطلاق النار أمس بعد صلاة الجمعة على المصلين لحظة خروجهم من المسجد، أصيب خلال محاولة دورية من مخابرات الجيش توقيفه، حيث بادر بإطلاق النار على الدورية، فردّوا بالمثل ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

ونعت أسرة ثانويّة “حوش الحريمة” أمس الجمعة أستاذ مادّة الاقتصاد علي شبلي الذي سقط بنيران سلاح إبراهيم عيتاني، عبر صفحتها في “فايسبوك”.

وعلى اثر الحادثة أقام بعض أهالي بر الياس وقفة احتجاجية احتجاجاً على اطلاق النار على مسجد “عكاشة”.

كما ناشد الأهالي الدولة والمسؤولين بمتابعة الجريمة وأعربوا عن حزنهم الشديد على وفاة الأستاذ علي شبلي.

وأعلنوا رفضهم لدخول أي شخص غريب على المنطقة من اليوم فصاعداً، وعن إغلاق تام في بر الياس حداداً على ما حصل ظهر اليوم وعن روح فقيدهم الأستاذ.

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