وفاة واحدة و54 حالة حرجة في مستشفى الحريري الجامعي

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
نص التقرير
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 673 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 21
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 951 حالة شفاء
إليكم آخر تطورات “كورونا” في مستشفى الحريري
إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 54
– حالات وفاة: 1″.