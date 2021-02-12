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وفاة واحدة و54 حالة حرجة في مستشفى الحريري الجامعي

12 - فبراير - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

نص التقرير
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 673 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 21

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 951 حالة شفاء
إليكم آخر تطورات “كورونا” في مستشفى الحريري
إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 54

– حالات وفاة: 1″.

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