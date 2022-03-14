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وفدٌ من "الفاو" يلتقي وزير الزراعة: سنساهم في وضع خطة تعافٍ للقطاع

14 - مارس - 2022
وزير الزراعة عباس الحاج حسن مع وفد من الفاو

وزير الزراعة عباس الحاج حسن مع وفد من الفاو

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يواجه القطاع الزراعي في لبنان، كسائر القطاعات، غيابا لدعم الدولة بالاضافة الى صعوبات ونقص في الامكانات والموارد.

في هذا الإطار، التقى وزير الزراعة عباس الحاج حسن وفدًا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، وبحث معه في مشاكل القطاع الزراعي في لبنان.

وأعلن الوفد عزمه على مساعدة القطاع الزراعي عن طريق “مساهة لوضع خطة تعاف للقطاع في ضوء المرحلة المقبلة”، حيث سيعقد خلال أسبوع لقاء يضم جميع المعنيين، بالإضافة إلى النقابات والمسؤولين المعنيين عن هذه الملفات في الدولة ا،من أجل إنجاز مقترح يتم تقديمه للوزارة بإسم منظمة “FAO” إنطلاقا من حاجات الوزارة.

كذلك، أكّد “العمل على خمسة مشاريع استراتيجية من أجل النهوض بالقطاع،و هي:

– حل مشكلة الطاقة لدى المزارعين عبر الطاقة المتجددة.

– زراعة الزعفران.

– تمكين الشباب والمرأة.

– الإرشاد الزراعي

– استخدام التكنولوجيا الحديثة بالزراعة”.

وأعلن انه “يسعى الى زيادة نسبة انتاج القمح في لبنان وصولا إلى ضخ الإنتاج اللبناني داخل ميزان المخزون الاستراتيجي للدولة”.

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