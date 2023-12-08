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وفد أمني فرنسي في اليرزة.. وشكر من قائد الجيش

منذ ساعة واحدة
قائد الجيش العماد جوزاف عون

قائد الجيش العماد جوزاف عون

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسية Frédéric Mondoloni، والمديرة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الجيوش الفرنسية Alice Rufo مع وفد مرافق، بحضور السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro والملحق العسكري العقيد Grigory Medina، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد لا سيّما عند الحدود الجنوبية.

وأكّد أعضاء الوفد أهمية دور الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الراهنة. وشكر قائد الجيش بدوره السلطات الفرنسية لدعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية.

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