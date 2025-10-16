الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
وفد اتحاد العمال في النبطية يزور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويطالب بحماية حقوق العمال

منذ دقيقة واحدة
اتحاد نقابات العمال والمستخدمين

زار وفد من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية برئاسة حسين مغربل، يرافقه رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية علي كمال، مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في النبطية، حيث قدموا التهنئة للأستاذ شوقي أيوب بمناسبة تعيينه رئيساً للمكتب، وللأستاذة زينب فقيه نائبة له، متمنين لهما النجاح والتوفيق في مهامهما لخدمة العمال وعائلاتهم.

ورحب أيوب بالزيارة، مشيداً بالدور الحيوي للاتحاد في متابعة قضايا العمال المعيشية والعمالية وحفظ حقوقهم في مراكز العمل، مؤكداً أن الصندوق مستمر في تقديم الخدمات الصحية والاستشفائية للعمال وأسرهم.

وتطرق رئيس الاتحاد حسين مغربل إلى قرار الحكومة بتمديد براءتي الذمة لشركات الخلوي في لبنان، مستنكراً ما له من سلبيات على تعويضات نهاية الخدمة للعمال والمستخدمين، مؤكدًا وقوف الاتحاد إلى جانب الضمان الاجتماعي والدفاع عن حقوق مستخدميه.

كما دعا مغربل الحكومة إلى إصدار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي مضى على صدوره أكثر من سنتين دون تحرك، وطالب المجلس النيابي بـ إدراج مشروع القانون المعجل لتصحيح تعويضات نهاية الخدمة على جدول الأعمال ومناقشته فوراً، بما يضمن حقوق العمال الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة العامة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

