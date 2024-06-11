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وفد "الإتحاد العمالي" التقى مسؤولة في منظمة العمل الدولية.. وهذا ما تم عرضه

منذ ساعتين
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التقى وفد “الإتحاد العمالي العام” برئاسة حسن فقيه يرافقه شادي السيد وعلي ياسين وشفيق صقر ومحمود مسلماني وايهاب رعد، مسؤولة الأنشطة في منظمة العمل الدولية ماريا الينا، في إطار مشاركة الوفد في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.

وحضر اللقاء مسؤول الأنشطة في المنظمة مصطفى سعيد، وتخلله عرض لواقع العمل في لبنان والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وخسارة 60 في المئة من قيمة النقد الوطني ما جعل قيمة الأجور وتعويضات نهاية الخدمة بدون قيمة.

وأشار بيان للعمالي الى أن فقيه عرض للمسؤولة الدولية “ما تسبب به العدوان الاسرائيلي الاخير على البلاد من خسارة آلاف فرص العمل، واغلاق المؤسسات، وترك وتلف المحاصيل الزراعية من تبغ وزيتون وحمضيات، وتلف قفران النحل والثروة الحيوانية، ما افقد المواطن سبل الحياة. وطالب بلجنة لتقديم المساعدات وتقييم الوضع لمعالجة الوضع بعد ان تضع الحرب اوزارها”.

ولفت البيان الى أنه “تم طلب دعم الاتحاد العمالي العام لمواجهة الحالات الناجمة عن العدوان والتشاور مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لوضع خطط تساعد العمال في ظل الاحتلال لا سيما في فلسطين والجولان العربي المحتل. من جهتها، أبدت السيدة الينا الرغبة في المساعدة بالانشطة العمالية وإبقاء التشاور مع الاتحاد لتجاوز هذه المرحلة من تاريخ لبنان”.

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