الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفد الاشتراكي في بكفيا.. وتوافق حول تلافي الشغور في موقع قيادة الجيش

منذ 43 دقيقة
وفد من "التقدمي" مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في بكفيا

وفد من "التقدمي" مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في بكفيا

A A A
طباعة المقال

زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضمّ النائب هادي أبو الحسن وأمين السر ظافر ناصر، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مقرّه في بكفيا، وحضر اللقاء أمين عام حزب الكتائب سيرج داغر وعضو المكتب السياسي ريتا بولس والمحامي ساسين ساسين، وجرى بحث في المستجدات على الساحة اللبنانية وضرورة أن يتم العمل على تحصين لبنان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها وانعكاس التطورات العسكرية على حدوده الجنوبية.

وعقب اللقاء، أكّد أبو الحسن أنّ هذه الزيارة تأتي استكمالًا للتواصل القائم بين الحزبين وستكون هناك اجتماعات لاحقة، وقال: “أكدنا ضرورة تمتين الواقع السياسي اللبناني وهذا يكون بتلافي الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية ونحن منفتحون دائمًا للتلاقي من أجل الوصول إلى مرحلة نستطيع فيها إنتخاب الرئيس”.

أضاف: “إنه الوقت المناسب ويجب أن نتحصن عبر انتخاب رئيس وكان تطابق في الموقف حول تلافي الشغور في موقع قيادة الجيش والتمديد للقائد وتعيين المجلس العسكري”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان"
    "وطن الإنسان": لبثّ أجواء التطمين وتخفيف وجع ومأساة اللبنانيين
    أشرف ريفي
    ريفي التقى فرونتسكا: تأكيد على التزام لبنان بتطبيق الـ 1701
    مخيمات للنازحين السوريين
    بعد مطالبات متكرّرة.. الأمن العام يتسلّم "داتا" النازحين الشهر المقبل

    الأكثر قراءة

    علي خامنئي وإسماعيل هنية
    غزة تحت النار
    خامنئي لحماس: سندعمكم سياسياً ومعنوياً.. ولكن لا علاقة لنا بحربكم!
    أشرف ريفي
    أشرف ريفي: إيران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار!
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    الجنود الإسرائيليون يعانون.. ماذا تفعل قذائف القسام بعيونهم!؟