وفد الاشتراكي في بكفيا.. وتوافق حول تلافي الشغور في موقع قيادة الجيش

زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضمّ النائب هادي أبو الحسن وأمين السر ظافر ناصر، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مقرّه في بكفيا، وحضر اللقاء أمين عام حزب الكتائب سيرج داغر وعضو المكتب السياسي ريتا بولس والمحامي ساسين ساسين، وجرى بحث في المستجدات على الساحة اللبنانية وضرورة أن يتم العمل على تحصين لبنان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها وانعكاس التطورات العسكرية على حدوده الجنوبية.

وعقب اللقاء، أكّد أبو الحسن أنّ هذه الزيارة تأتي استكمالًا للتواصل القائم بين الحزبين وستكون هناك اجتماعات لاحقة، وقال: “أكدنا ضرورة تمتين الواقع السياسي اللبناني وهذا يكون بتلافي الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية ونحن منفتحون دائمًا للتلاقي من أجل الوصول إلى مرحلة نستطيع فيها إنتخاب الرئيس”.

أضاف: “إنه الوقت المناسب ويجب أن نتحصن عبر انتخاب رئيس وكان تطابق في الموقف حول تلافي الشغور في موقع قيادة الجيش والتمديد للقائد وتعيين المجلس العسكري”.