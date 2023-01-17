وفد "الجمهورية القوية" يحمل ملف "تدويل" تحقيقات المرفأ إلى السفير الأسترالي

بحث وفد من تكتل “الجمهورية القوية” مع السفير الاسترالي اندرو بارنز في مقر السفارة وسط بيروت، في ملف التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، إضافة إلى آخر التطورات السياسية والاقتصادية.

الوفد الذي ضم النائب غسان حاصباني ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارك سعد، وضع السفير بارنز في جو العرقلة والتجاوزات الحاصلة في ملف التحقيق، وسلّمه نسخة عن العريضة التي وجهها التكتل في وقت سابق الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف انشاء لجنة تقصي حقائق دولية بجريمة تفجير المرفأ، والتي يسعى التكتل مع ذوي الضحايا والشهداء لإقرارها لدى المجلس المذكور، بغية إحداث الخرق المطلوب والوصول إلى الحقيقة والمحاسبة في جريمة العصر.

كما سلم الوفد السفير بارنز رؤية التكتل بالنسبة لمقاربة الوضع الاقتصادي الحالي والحلول المطلوبة، لا سيما القوانين التي يتم مناقشتها واقرارها في المجلس النيابي وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.