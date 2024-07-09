وفد المعارضة التقى سفراء "الخماسية".. ماذا تم بحثه؟

التقى وفد المعارضة بعد ظهرِ اليوم الثلاثاء، سفراء اللجنة الخماسية في دارة السفير الفرنسي في قصر الصنوبر.

وقد عرض الوفد لسفراء الخماسية مضمون مبادرته بكل تفاصيلها واستفسر عدد من السفراء عن بعض المعطيات المتعلقة بالمبادرة وعن الجولة التي سيقوم بها الوفد لعرض مبادرته.

وحاول الوفد توضيح أن معضلة الرئاسة لا تكمن في العمق المسيحي واعادوا التأكيد على دعم ترشيح جهاد ازعور مجددا.

وتعقد لجنة متابعة الملف الرئاسي من نواب قوى المعارضة سلسلة اجتماعات مع الكتل النيابية يوم الاربعاء، ابتداء من الساعة ٩:٣٠ في قاعة المكتبة بحسب الجدول مع اللقاء الديمقراطي، الاعتدال الوطني، لبنان القوي، التغييريين والمستقلين.