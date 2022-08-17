وفد النقابات الزراعية زار حميّة: للإسراع بتنفيذ الاتفاق اللبناني العراقي

رحبت نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان وتجمع مزارعي وفلاحي البقاع ونقابة اصحاب الشاحنات المبردة بالاتفاق اللبناني – العراقي، ووصفه رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي بأنه “نافذة أمل للقطاع الزراعي لما يشكله من انفراج واسع”.

وتمنت النقابات الزراعية “المباشرة بتطبيق بنود هذا الاتفاق بالسرعة الممكنة من أجل إراحة القطاع”.

وكان وفد النقابات الزراعية زار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية على رأس وفد زراعي ترأسه وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن.

ونوّه الترشيشي بجهود وزير الزراعة الذي “لا يوفر جهدا لتفعيل حركة الصادرات الزراعية”، وقال: “نعول على حركته واتصالاته التي تهدف الى معالجة المشاكل الزراعية”.

وأشار الى “لقاء مرتقب في ايلول المقبل في العاصمة السورية دمشق، سينعقد بحضور وزراء الزراعة في سوريا ولبنان والأردن والعراق”.

وقال: “اللقاء مع الوزير حمية كان مثمرا جدا واعطانا امالا لا سيما في ما يتعلق بعبور الشاحنات اللبنانية على الطريق الدولية في سوريا والعمل على الغاء الضريبة المفروضة على هذه الشاحنات. كما أطلعنا على اجواء الاتفاق اللبناني – العراقي الذي يستفيد منه القطاع الزراعي بشكل كبير، وهذا الامر يشكل انفراجا كبيرا على صعيد تصريف السلع الزراعية ونحن لدينا امكانية لتصدير القمح والبطاطا والعنب والاجاص والدراق والتفاح والخوخ وكل انواع الخضار. وكلنا نتمنى هذا التعاون مع اهلنا في العراق ونبارك هذا الاتفاق وعلى اتم الاستعداد لكل توجه للتعاون مع اخواننا العراقيين والعلاقات اللبنانية – العراقية علاقة لها خصوصية اخوية ونحن على استعداد للمباشرة بالاجتماعات بين الجانبين لجهة طريقة التوضيب والتسويق”.