وفد جمعية "شركات الضمان" لسلام: ارتفاع الأسعار هو نتيجة الحرب في غزة وتداعياتها على لبنان

في طار اللقاءات الدورية التي يعقدها مجلس ادارة جمعية شركات الضمان مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، زار وفد من الجمعية برئاسة أسعد ميرزا الوزير سلام في وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث جرى البحث في مواضيع تتعلق بالمؤمَّنين لاسيما في التأمين الصحي، حيث استفسر سلام حول بعض الشكاوى الواردة عن ارتفاع الاسعار.

في المقابل، شرح الوفد للوزير سلام انه “على الرغم من كل الزيادات التي طرأت لا تزال شركات التأمين محافظة على اسعارها واقساطها التي تشكل ٨٥ في المئة من الاسعار في العام ٢٠١٩ بينما الكلفة الاستشفائية زادت بنسبة ١٢٠في المئة”.

وعزا الوفد الاسباب الى الاتي: ارتفاع اسعار المستشفيات والاطباء ورفع الدعم كلياً عن الادوية والمستلزمات الطبية ونتيجة التضخم في العالم .

اما بالنسبة لمنتوجات التأمين المتعلقة بالحرب، فقد اكد الوفد ان “ارتفاع الاسعار هو نتيجة الحرب في غزة وتداعياتها على لبنان وان هذه الاسعار تحددها شركات اعادة التأمين وان الوضع استثنائي حيث يمكن ان تعود هذه الاسعار الى طبيعتها متى توقفت الحرب” .

وقد تفهم الوزير سلام لهذه التوضيحات، مؤكداً على اهمية التأمين في هذه الظروف التي يمر بها البلد .