وفد رفيع من البنك الدولي سيزور لبنان قريباً.. والرئيس عون يعرض التحضيرات لاستقباله

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2025 7:32 مساءً
الرئيس جوزاف عون يستقبل وزير المال ياسين جابر وممثل البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط عبد العزيز المنلا

الرئيس جوزاف عون يستقبل وزير المال ياسين جابر وممثل البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط عبد العزيز المنلا

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته في قصر بعبدا، فاستقبل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الذي أطلعه على نتائج مؤتمر “حوار المنامة” الذي عقد في مملكة البحرين قبل أيام، وكذلك على أجواء اللقاءات التي عقدها على هامش المؤتمر.

وتطرق البحث أيضًا إلى الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل.

كما استقبل الرئيس عون وزير المال ياسين جابر وممثل البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط عبد العزيز المنلا، وعرض معهما للتحضيرات الجارية لاستقبال وفد رفيع من البنك الدولي سيزور لبنان قريبا للبحث في الملفات والمشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان في إطار التعاون القائم بين الجانبين.

واستقبل الرئيس عون الرئيس السابق للمجلس الدستوري الرئيس عصام سليمان، وعرض معه شؤونا دستورية وقانونية. وخلال اللقاء، قدم الرئيس سليمان إلى الرئيس عون كتابه الجديد “عقلنة النظام السياسي اللبناني” الصادر عن “دار النهار للنشر”.

