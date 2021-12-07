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وفد صندوق النقد اجتمع بالنائبين كنعان وجابر

7 - ديسمبر - 2021
وفد صندوق النقد اجتمع بكنعان وجابر

وفد صندوق النقد اجتمع بكنعان وجابر

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اجتمع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر في المجلس النيابي مع وفد صندوق النقد الدولي ضم المدير المساعد للصندوق تانوس ارفانيتيس، الرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو ريغو راميراز، رئيس البعثة المنتهية ولايته مارتان سيريزولا، السيدة نجلاء نخلة من مكتب لبنان والسيدة مايا شويري من مكتب المدير التنفيذي.

وتناول الاجتماع الوضعين المالي والاقتصادي في ظل الأزمة الراهنة وسبل المعالجة، لاسيما على ضوء أهمية الوصول الى اتفاق حول خطة انقاذ مع صندوق النقد الدولي واستعداد الصندوق لمساعدة لبنان.

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