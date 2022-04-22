وفد فرنسي في ​بيروت​ قريبا للتحقيق بملف رياض سلامة

أشار مدّعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ في حديث إعلامي، تعليقا على الطلب الأوروبي من مصارف لبنانية تسليم كشوفات حسابات حاكم ​المصرف المركزي​ ​رياض سلامة​، إلى أنه “أرسل كتابًا إلى ​المصارف​ المعنيّة بضرورة تسليم الكشوفات، كما أرسل إلى هيئة التّحقيق الخاصة في ​مصرف لبنان​ الطلب نفسه، بعد أن أبلغته المصارف أنها كانت سلمتها إلى هيئة التحقيق الخاصة، التي تنحى سلامة عن رئاستها في هذه القضية”.

ولفت عويدات إلى أن “لا مدة زمنية محددة لتسليم المطلوب من قبل المصارف”.

كما كشف أنّ “وفدًا فرنسيًّا سيحضر إلى ​بيروت​ خلال الأسابيع المقبلة للتحقيق في ملف سلامة”.