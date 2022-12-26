وفد قواتي زار اليونيفيل: لمحاسبة المعتدين على الجندي الايرلندي

توجه وفد من تكتل الجمهورية القوية موفداً من قبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، إلى مقر عام قيادة اليونيفيل في الناقورة ضم النائبين غسان حاصباني وجورج عقيص والسيد مارك سعد من جهاز العلاقات الخارجية، للقاء قائد اليونيفيل المايجور جنرال ارولدو لازارو للمعايدة وتقديم التعزية بمقتل الجندي الايرلندي شون روني والاضطلاع على مجريات ملف التحقيق والتشديد على دعم اليونيفيل وضمان سلامة القوى العاملة ضمنها للقيام بمهمة حفظ الامن في الجنوب اللبناني التزاماً بالقرارات الدولية.

وتم التداول بآخر مجريات التحقيقات وبوضع قوة اليونيفيل حيث شدد الوفد على ضرورة استكمال التحقيقات والمحاسبة. كما أكد الوفد على أهمية تطبيق القرارات الدولية لا سيما ١٧٠١ وتعزيز دور الجيش اللبناني في الجنوب لاستكمال بسط سلطة الشرعية على كافة الأراضي اللبنانية. وذكّر الوفد بخطورة السلاح غير الشرعي وأثره السلبي على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي.

وعقب الاجتماع كانت كلمة لدولة الرئيس النائب غسان حاصباني أكّد من خلالها وقوف التكتل إلى جانب قوى اليونيفيل ودعما لدورها عملاً بالقرارات الدولية لا سيما قرار مجلس الامن ١٧٠١ وشدّد على ضرورة محاسبة المعتدين على الجندي الايرلندي.

كما شدّد على ضرورة بسط الجيش اللبناني سيادته على الأراضي اللبنانية بما يضمن الاستقرار وعدم تكرار حوادث مماثلة.