وفد لبناني يزور الدوحة.. سلام يستقبل السفير القطري

في إطار التحضيرات لزيارة الدوحة بعد نحو أسبوعين، استقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومتابعة تنسيق التحضيرات لزيارة الدوحة المرتقبة والتي يعوّل عليها لبنان من أجل تعزيز سبل التعاون مع دولة قطر.

وتمنى سلام للسفير القطري “التوفيق والنجاح في مناسبة تولّيه مهامه الدّيبلوماسيّة سفيراً لبلاده لدى لبنان”.

يُذكر أن سلام يزور الدوحة بين 18 و23 من الشهر الحالي، يرافقه وفد اقتصادي لبناني. وستكون له سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع الجانب القطري، اضافةً إلى عدد من اللقاءات مع القطاع الخاص ولا سيما المصارف، هيئات الاستثمار، مؤسسات التمويل وغرف التجارة والصناعة والزراعة.

على هامش الزيارة إلى الدوحة، يجول سلام في جناح لبنان في “إكسبو قطر”، وسيطلع من القيّمين على التحضيرات والاستعدادات لهذا الحدث المنتظر والذي يفترض أن يكون علامة فارقة، على غرار سائر المناسبات التي تنظمها دولة قطر.