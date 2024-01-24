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وفد ليبي في بيروت.. وجديد في قضية هانيبال القذافي

منذ ساعتين
هانيبال القذافي

هانيبال القذافي

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أعلن مسؤولون لبنانيون لوكالة “أ ب”، أنّ وفدًا ليبيًّا بحث في بيروت هذا الأسبوع إمكانية الإفراج عن هانيبال القذافي.

وأضاف المسؤولون اللبنانيون أنّ “الوفد الليبي بحث في بيروت إمكانية تفعيل الاتّفاق بين لبنان وليبيا بشأن مصير الإمام موسى الصدر”.

وأشاروا إلى أنّ “الوفد الليبي التقى في بيروت وزير العدل وقاض يرأس لجنة التحقيق في اختفاء الصدر”.

وتوقّع المسؤولون اللبنانيون عودة الوفد الليبي الأسبوع المقبل إلى بيروت، لاستمرار بحث إطلاق سراح القذافي.

وقالوا إنّه “لا يوجد اتّفاق حتى الآن بين لبنان وليبيا من أجل الإفراج عن القذافي”.

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