وفد من أهالي ضحايا 4 آب يلتقي النائبين عون وخلف

التقى وفد من أهالي ضحايا تفجير ٤ آب النائبين “نجاة عون صليبا” و”ملحم خلف”، ظهر يوم السبت في ٢٠٢٢/٨/٢٠.

وتخلل اللقاء استعراض لقضية الإهراءات في ضوء ما تمّ التوصل إليه من مقررات الأربعاء الفائت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير البيئة ناصر ياسين.

وشدد الحاضرون على ضرورة أن تقترن مقررات رئيس الحكومة بتنفيذٍ عاجل داهم قبل فوات الأوان، وعلى أنّه في كلّ حال، السلطة التنفيذية تتحمّل وحدها مسؤولية كلّ الإخفاقات في هذا الملف.

وأضافوا: “إنْ لم تتحرك السلطة التنفيذية الآن وفوراً حفاظاً على ما تبقى من الإهراءات لا سيما على الجهة الجنوبية منها فسيكون للأهالي موقف غير مسبوق”.