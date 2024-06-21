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وفد من إتحاد نقابات موظفي المصارف التقى السعد.. والسبب؟

منذ 5 دقائق
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أعلن إتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان، أن وفداً منه “زار النائب راجي السعد في مكتبه بالأشرفية، واطلع رئيس الاتحاد جورج الحاج سعادته على التداعيات الخطيرة الناتجة عن اقرار موازنة العام ٢٠٢٤ بالنسبة إلى تعويضات نهاية الخدمة، وبالأخصّ للمستخدمين الذين عليهم تصفية تعويضهم من الضمان الاجتماعي خلال هذا العام”.

ولفت البيان الى أن “النائب السعد كل تفهم للموضوع الذي لا بد من معالجته سريعا، حفاظاً على حقوق المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي. وكان اللقاء مناسبة لمناقشة موضوع اعادة أموال المودعين والمشاريع المتداولة لمعالجة الأزمة المالية والمصرفية. أكد النائب السعد وقوفه إلى جانب الاتحاد في مطالبته بالإسراع في ايجاد الحل لموضوع تعويضات نهاية الخدمة التي اعتبرها قضية وطنية بامتياز”.

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