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وفد من اتحاد نقابات المخابز والافران التقى سلام وبحث معه في ملف الدعم

منذ 56 دقيقة
من أحد مخابز لبنان

من أحد مخابز لبنان

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أعلن اتحاد نقابات المخابز والافران ونقباء الأفران في لبنان ببيان، أن وفدا منه زار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في مكتبه، بحضور مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري عصام أبو جودة.

وأشار البيان الى أن “الوفد ضم: رئيس اتحاد نقابات الأفران النقيب ناصر سرور، أمين السر نعيم الخواجة، الأمين العام إدغار طياح، النقيب عباس حيدر، النقيب طوني سيف، النقيب رياض السيد، امين سر نقابة بيروت وجبل لبنان محمد شعلان وامين الصندوق رمزي الاحمدية”.

ولفت الى أن “الوفد تداول مع معالي وزير الاقتصاد أمورا عدة تتعلق بالافران منها ملف الدعم، وتم الاتفاق على إبقاء الاتصالات مفتوحة للحفاظ على الاستقرار في قطاع المخابز والافران. وشكر الإتحاد معالي وزير الاقتصاد على كل الجهود التي بذلها ويبذلها في الوزارة ببلد سد فيه الأفق السياسي والاقتصادي والمالي بسبب عدم التوصل لانتخاب رئيس جمهورية والعدوان الصهيوني على الجنوب ولبنان. كما شكر الوفد الأستاذ عصام أبو جودة لتعاونه مع النقابات”.

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