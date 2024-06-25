وفد من "الأجراء المتقاعدين" في زيارة للنائب مسعد.. والسبب؟

زار وفد من الاجراء المتقاعدين النائب شربل مسعد في عيادته بصيدا، وضم الوفد: منى ضاهر وجمال ترو واسامة فواز وفاتن فقيه.

ولفت بيان للوفد، الى أن مسعد “تحدث عن مشروع القانون الذي قدمه الى مجلس النواب بصفة معجل مكرر، مسجل تحت رقم ٧٠، وقال إن تقديمه لهذا المشروع نابع من إيمانه العميق بحقوق من خدم الدولة والقطاع العام طيلة عمره وبالنهاية لم يجد تعويضا يساعده على العيش بكرامة”.

وأشار الى أن “الوفد طلب من الدكتور مسعد أن يلحظ مشروعه متقاعدي الضمان الاجتماعي، فأجاب بأنه مع كل المطالب التي تدعم الإجراء والموظفين المتقاعدين لا سيما وانه ابن احد المتقاعدين الذين عملوا بالتدريس لفترة طويلة. وتم لفت الدكتور مسعد بأنه أصبح هناك اكثر من مشروع قانون مقدم من أكثر من نائب، فأجاب بأنه مع كل المشاريع التي تخدم جميع المتقاعدين، وانه في حال مناقشتها في الهيئة العامة سيتم الاخذ من كل مشروع مقدم للخروج بالقانون الأنسب”.

وذكر البيان أنه “في نهاية اللقاء تم الاتفاق على ان يعقد الدكتور مسعد الاسبوع المقبل، مؤتمرا صحافيا اما في مجلس النواب او في مقر الاتحاد العمالي، يتحدث فيه عن مشروع القانون المقدم من قبله”.