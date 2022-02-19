وفد من الأساتذة المتعاقدين عرض مع عبدالله والحجار بعض المطالب

زار وفد من الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني في إقليم الخروب، النائبين بلال عبدالله ومحمد الحجار، وكان عرض لمطالب الأساتذة وأهمها، ضم المتعاقدين إلى الضمان الاجتماعي وإعطاؤهم بدل أتعاب عقد كامل، فضلا عن إعطائهم مستحقاتهم، ومنها نسبة الـ 35% على الراتب والعالقة في وزارة المالية والتي لم يتقاضوها العام الماضي، وأيضا شمل المتعاقدين بالقرار الذي صدر بإعطاء المعلمين 90 دولارا.

وأبدى كل من عبدالله والحجار استعدادهما لمتابعة هذه المطالب. علما أن النائب بلال عبدالله كان قد تقدم باقتراحي قانونين، حول الضمان الاجتماعي والعقد الكامل للمتعاقدين.