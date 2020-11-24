وفد من الخارجية الأميركية زار اللواء إبراهيم مؤكداً الثقة والتقدير له

كشف مصدر امني لصحيفة “​الانباء الكويتية​” عن ان وفدا دبلوماسيا من ​وزارة الخارجية الأميركية​ وصل الى ​بيروت​ امس الاول، والتقى ​اللواء عباس ابراهيم​، وتناول زيارته الأخيرة الى ​واشنطن​ وما رافقها من ​اخبار​ وتحليلات، وجرى استكمال ما تم التباحث بشأنه من مواضيع تهم الجانبين.

وأوضح المصدر ان “الوفد الديبلوماسي تمنى خلال لقائه اللواء ابراهيم ألا يؤثر ما تم التداول به اعلاميا بعد الزيارة لاسيما التسريبات عن ​عقوبات​ ستفرض على المدير العام للامن العام، على الملفات التي يتم التنسيق حولها مع اللواء ابراهيم، مؤكدا ان الثقة والتقدير اللذين يتمتع بهما المدير العام للأمن العام لدى ​الادارة الاميركية​، ايا تكن التوجهات، ينبعان من مصداقية اللواء ابراهيم وادائه في كل الملفات التي عمل عليها بالشراكة مع نظرائه في ​الولايات المتحدة الاميركية​، وصولا الى العلاقة مع مستشار الامن القومي روبيرت اوبراين”.