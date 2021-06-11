وفد من السفارة الأميركية زار النائب ميشال ضاهر.. وهذا ما تم البحث فيه

أعلن المكتب الإعلامي للنائب ميشال ضاهر في بيان، أن “وفدا من السفارة الأميركية يترأسه مدير مكتب النمو الاقتصادي ستيفن مورين زاره في مكاتبه بالفرزل. واطلع الوفد على الاهداف التي وضعها ضاهر من أجل خلق بيئة أعمال لتثبيت الشباب في أرضهم، خصوصا أننا في ثورة تكنولوجية يشهدها العالم اليوم، ويأمل في أن يكون لبنان، وخصوصا قضاء زحلة جزء منها”.

وأفاد أن “مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية كانت لها حصة من الزيارة، فزار الوفد مكاتبها وقاعات الدورات فيها، بحضور رئيسة المؤسسة مارلين سيدي ضاهر. وبعد الاطلاع على أعمالها ونشاطاتها في قضاء زحلة، أبدى الوفد إعجابه بما تقوم به المؤسسة من برامج تدريبية ومشاريع إنمائية واجتماعية. كما أثنى الأميركيون على التأثير الايجابي لكل ما تقوم به مؤسسة ضاهر على المجتمع المحلي في مجال ريادة الاعمال والتدريب والتشجيع للشباب، اذ تشمل البرامج والمشاريع كل الفئات المجتمعية لتغطي أكبر عدد ممكن من أبناء المنطقة”.