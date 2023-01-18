الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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وفد من الشمال يلتقى بهاء الحريري في قبرص.. وهذا ما طالبوا به!

منذ 33 دقيقة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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نحن بحاجة لقائد يكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هذا أبرز ما قاله الوفد القادم من الشمال أثناء لقاء جمعهم مع الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري في مدينة لارنكا القبرصية.

الوفد القادم من طرابلس وعكار والمنية والضنية ضمّ رؤساء بلديات واتحاد بلديات ومخاتير ورجال أعمال وأطباء ومحامين، إضافة إلى فاعليات ووجهاء من العشائر العربية.

الوفد طالب الحريري بالعودة إلى الساحة السياسية، مؤكدين دعمهم للخطة الإنقاذية التي وضعها.

بدوره، جدد الشيخ بهاء الحريري تأكيده على استمراره في دعم الشعب اللبناني على مختلف الصعد، واعداً بإطلاق مجموعة مشاريع تصب في مصلحة البلد وشعبه.

 

 

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