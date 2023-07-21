وفد من "العمالي العام" زار وزير الصحة... وهذا ما طلبه

زار وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر وعضوية الأمين العام سعد الدين حميدي صقر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض. ولفت الاتحاد العمالي في بيان، الى أن الوفد عرض “للواقع الصحي الصعب الذي يعيشه العمال والمواطنون في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”. وأشار الى أن الوفد “اشاد بخطوات وزير الصحة الآيلة الى:

١- دعم المستشفيات الحكومية والعاملين فيها على مختلف الصعد لما تؤديه من دور كبير للفقراء والعمال وذوي الدخل المحدود.

٢- تنفيذ مشروع الرعاية الصحية الأولية مع البنك الدولي وإطلاق البطاقة الصحية لأكثر من مئتي ألف مستفيد مع إمكانية زيادة هذا العدد بصورة دائمة ومستمرة بالإستناد إلى إحصاءات وزارة الشؤون الإجتماعية حول الأسر الأكثر فقراً.

٣- توحيد العطاءات والمساعدات وعملية دفع قسم من الرواتب بالدولار الأميركي لجميع العاملين في القطاع الصحي بمختلف تسمياتهم الطبية والوطنية”.

وحذّر الوفد أخيراً، “مما تسرّب عن تخفيض موازنة وزارة الصحة العامة لما يعنيه ذلك من تضاؤل الدعم للطبابة والإستشفاء والأمراض المستعصية”، مطالباً الحكومة “بدعم الوزارة المولجة بحماية الأمن الصحي والإستشفائي بهذه المرحلة”.