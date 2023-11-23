وفد من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بكركي.. والراعي: سنتّصل برعد لنعزّيه

أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أنّ “ما يحصل في المنطقة يمسّ القيم الإنسانية التي تنتهك بأصرح ما يكون أمام العالم كله”.

ورأى، في كلمة له بعد لقاء وفد من المجلس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، أنّ “اليونيفيل تكتفي بتسجيل الاعتداءات الإسرائيلية من دون أي اجراء يتخذه مجلس الأمن”، مشدداً على أنّ “من الضروري أن يكون اللبنانيون في موقف واحد أمام العالم لصون البلد في هذا الظرف إذ لا ينبغي أن تكون الخلافات السياسية مجالاً للأخذ والردّ”.

وأشار الخطيب إلى أنّ الوحدة الوطنية في لبنان مطلوبة اليوم للحفاظ على البلد ويجب أن تؤجّل الخلافات السياسية وألا تنعكس الإنقسامات على الوحدة الوطنية فنحن جميعاً في مركب واحد”.

بدوره، أكّد الراعي أنّ “زيارة وفد من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى عزيزة على قلبنا وحرب غزة علّمتنا بكلّ أسف أنّ العالم لا تعنيه حاجة الإنسان ففقدت الحياة البشرية كلّ قيمتها وكرامتها وقدسيّتها وهذا ضدّ كلّ تعاليمنا السماويّة”، لافتاً إلى أنّ “الإنسان فقد قيمته في هذا العصر ونصلّي ليضع الله حدًّا لكلّ هذا الشرّ فالحرب على غزة تجعلنا نفهم وندرك أنّ المقصود هو إطفاء القضية الفلسطينية والمطالبة بحقوقهم في دولة خاصة بهم ولكنّ هذه القضية لا تموت لأنّ الحقّ فوق كلّ شيء”.

وقال الراعي: “سنتّصل بالنائب محمد رعد لنعزّيه بنجله ولتكُن دماء الشهداء من أجل لبنان وفداء وحماية وحفظاً للبلد ليظلّ أرض التلاقي والعيش معاً”.

وتابع: “نتطلّع إلى أن نشبك أيادينا معاً ونواصل خدمتنا الروحيّة ونرى من الضروري جدًّا أن نعقد قمّتنا الروحيّة لنوحّد موقفنا وهذا اللقاء يعطي ثقة لشعبنا الذي فقد ثقته بالجميع ولا يرى أيّ آفاق جديدة”.