وفد من تطبيق "تيك توك" في بيروت للبحث في مواضيع قانونية

زار وفد من تطبيق “تيك توك”، بدعوة من وزارة الاعلام اللبنانية ، بيروت للقاء مسؤولين والبحث حول مواضيع قانونية تقنية تتعلق بهذا التطبيق.

اللقاء الأول كان مع لجنة التكنولوجيا والمعلومات في مجلس النواب برئاسة النائب طوني فرنجية، ضم الوفد مدير قسم العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط تركيا، باكستان، افريقيا وجنوب آسيا السيد ايمير غولن، مسؤولة إدارة المشاريع الداخلية للتطبيق ليا قوتلي، مديرة برامج السياسة العامة زينة خالد، مستشار المنصة نيكولا ملكي، وتم البحث في أمور تشريعية.

بعدها عقد اجتماع موسع في وزارة الاعلام ضم إضافة الى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري: وزير الاتصالات جوني القرم ووفدا من ضباط المديرية العامة للأمن الداخلي والمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة. حيث تم التباحث في مواضيع الامن السيبراني، حماية الأطفال من المحتوى السيء والمؤذي.

كما تم الاتفاق على استكمال هذا الاجتماع الاولي بخطوات عملية ومشاريع تنفيذية تشمل التوعية والحماية على مستويات عدة بين منصة “تيك توك” والمسؤولين اللبنانيين وجهات أخرى.