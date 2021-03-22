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وفد من تكتل “الجمهورية القوية” يزور شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز غداً

منذ 16 ساعة
تكتل الجمهورية القوية

تكتل الجمهورية القوية

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يوفد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وفدا من تكتل “الجمهورية القوية” لزيارة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت الثلاثاء ٢٣ اذار ٢٠٢١ الساعة ١١ قبل الظهر.

ويضم الوفد، الذي يترأسه نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، النواب أنيس نصار، إدي أبي اللمع، وهبة قاطيشا، عماد واكيم، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيوميجيان، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، رئيس مكتب البروتوكول بول الشاعر، وعضو مكتب التواصل الدكتور جان كلود صعب.

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