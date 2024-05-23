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وفد من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" في زيارة الى مولوي.. وهذا ما تم بحثه

منذ 7 دقائق
وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي

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زار وفد من جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة،

وأثنى الوفد، وفق بيان، على “الخطة الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار وتطبيق القانون ومنع المخالفات”، معتبراً “أن الجهد الذي تبذله القوى الأمنية مشكورة يصب في مصلحة غالبية المواطنين”.

وتمنى الوفد على الوزير مولوي “أن يترافق تطبيق الخطة مع تفعيل الإدارات المولجة بتسهيل معاملات المواطنين، كي يشعر الجميع بأنهم محميون بالقانون”.

ورحب الوزير مولوي بالوفد، مشيداً “بدور الإعلام وقادة الرأي في تعزيز ثقافة تطبيق القانون”، وأكد “استمرار الخطة الأمنية”، مشددا على أنه “لا يستمع في إداء واجبه إلا لصوت الناس والواجب والضمير”.

ودعا الوفد الوزير مولوي الى العشاء السنوي الأول الذي ستقيمه الجمعية في 25 تموز المقبل، ووعد بتلبية الدعوة.

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