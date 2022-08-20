حراك المتعاقدين أطلع بيضون على بنود خريطته

اجتمع وفد من “حراك المتعاقدين” بمنسقه حمزة منصور مع عضو لجنة التربية النيابية النائب أشرف بيضون في مكتبه في بلدة بنت جبيل الجنوبية، وأطلعه على بنود خريطة المتعاقدين لناحية تنفيذ العقد الكامل عن العام الدراسي 2020-2021 ومتابعة إجراءات اقتراح قانون العقد الكامل وتنفيذ مرسوم بدل النقل الصادر عن مجلس الوزراء والعالق بوزارة التربية لأسباب إما بيروقراطية أو شح مالية، وإخبار وزارة التربية بأن هناك مستحقات متعاقدين متوجبة من خمسة أشهر”.

وكان بحث في تأخير دفع الحوافز وبدلات المراقبة من اليونيسف ومستحقات المستعان بهم، بالإضافة إلى حيثيات استقبال العام الدراسي المقبل.

ووعد بيضون بمتابعة مطالبهم مع المعنيين بدءا بالرئيس نبيه بري، وسيطلب منه التدخل لإقرار اقتراح قانون العقد الكامل في أول جلسة. وسيطلب من وزير التربية معالجة مستحقات الفصل الثالث وبدل النقل والعقد الكامل عن العام الدراسي السابق لأن المشكلة في هذه القضايا لا تخص مجلس الوزراء أو النواب بل وزارة التربية.

وشكر الوفد لاشرف اهتمامه وتجاوبه مع قضايا المعلمين وتم الاتفاق على متابعة دائمة لهذه القضايا.