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وفد من دائرة المحامين في القومي زار كسبار

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 8 - فبراير - 2022 10:32 مساءً
نقابة المحامين

نقابة المحامين

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زار وفد من دائرة المحامين في الحزب السوري القومي الإجتماعي نقيب المحامين في بيروت المحامي ناضر كسبار، والتقاه في حضور أمين سر النقابة سعد الدين الخطيب.

وضم الوفد القومي كلا من ناموس المجلس الأعلى سماح مهدي، وكيل عميد القضاء – مدير دائرة المحامين ميشال عاد، رئيس اللجنة الدستورية معن فياض، وعضو المجلس القومي هشام الخوري حنا.

وبحث الوفد في عدد من الملفات التي تستوجب متابعة وبخاصة موضوع حرية الرأي والتي تجب ممارستها بمسؤولية قانونية وخلقية وضمن القوانين المرعية الإجراء.

كما وبحث شؤونا تثقل كاهل المحامين نتيجة الوضع الاقتصادي الضاغط على كافة المواطنين، وأفرد المجتمعون مساحة لملف التأمين الصحي للمحامين وعائلاتهم، وما يستوجب القيام به للتوصل إلى أفضل صيغة ممكنة تحفظ كرامة المحامين.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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