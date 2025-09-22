وفد من رجال الأعمال الأميركيين من أصل لبناني يعلن استعداده لدعم لبنان بعد لقائه عون

يستهلّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم بتوقيت نيويورك (السابعة مساءً بتوقيت بيروت) لقاءاته في مقر الأمم المتحدة، حيث يجتمع مع عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة التي تصادف هذا العام الذكرى الـ80 لتأسيس المنظمة الدولية. وتشكل هذه اللقاءات مناسبة لتبادل الآراء والمعطيات حول تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وهذه الدول.

وكان الرئيس عون عقد مساء أمس (بتوقيت نيويورك) فجر اليوم (بتوقيت بيروت)، اجتماعاً مع عدد من رجال الأعمال اللبنانيين في نيويورك الذين طرحوا مجموعة واسعة من الأسئلة المرتبطة بالوضع في لبنان، ومنها ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والأوضاع في الجنوب، والبنية التحتية، بالإضافة إلى قضايا التحوّل الرقمي والإنترنت وآلية اقتراع المغتربين في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وخلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، ومستشارة رئيس الجمهورية روعة حاراتي، تم التطرق إلى الأوضاع الإقليمية، ودور الجيش اللبناني والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وملف إعادة إعمار الجنوب.

وعرض الرئيس عون للواقع الراهن، فيما قدّم المشاركون أفكاراً واقتراحات لتحسين الأوضاع، وأبدوا استعدادهم للاستفادة من علاقاتهم للمساهمة في دعم لبنان والدفاع عن مصالحه على مختلف المستويات.

تمحور النقاش خلال اللقاء حول جملة من القضايا الأساسية، أبرزها الوضع السياسي وتداعيات الحرب، ومسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وملف البنية التحتية، وسبل إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان. كما تناول الحديث الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وملف اقتراع المغتربين، والتحوّل الرقمي وشبكة الإنترنت، وكيفية استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة ومؤسساتها، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وتلك التي يتم العمل على تحقيقها.

شدد الرئيس عون خلال اللقاء على أن “عودة لبنان إلى لعب دوره في المنطقة، تتطلب عودة الاستثمارات إليه، وهي تحتاج إلى شروط أساسية أهمها الاستقرار والعمل على طمأنة المستثمرين من خلال خطوات عملية في الإصلاح المالي والاقتصادي والقضائي، وهو ما عملت وتعمل عليه الحكومة نظراً إلى أهميته، بالتوازي مع خطوات أخرى تصب كلها في مصلحة لبنان واللبنانيين والمنتشرين من أصل لبناني في كل أصقاع الأرض”.

وأشاد الرئيس عون بما يقوم به المنتشرون اللبنانيون في الخارج دعماً لوطنهم، داعياً إياهم إلى “الاستثمار في لبنان بعد أن باتت الأرضية جاهزة لهم لاتخاذ الخطوة المناسبة”.

وأعرب أعضاء الوفد عن شكرهم للرئيس عون على اللقاء الذي خصهم به، وأكدوا “دعمهم للبنان وللرؤية التي يعمل من أجلها رئيس الجمهورية للنهوض بالبلد”.