وفد من زحلة يلتقي فيّاض.. وهذا كان وعد الوزير

بعد زيارة لعدد من أهالي زحلة واعضاء جمعية تجار زحلة الى رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف وعرض مشكلة المياه في المدينة، تم نقل هذه الازمة الى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض حيث ان زحلة ومنذ عقود طويلة وعلى زمن الاجداد حاز عدد من ابنائها على ملكية امتار المياه لكون الدولة في حينه لم تكن تلبي عطش المدينة وري جنى أرضها ومزروعاتها.

واكد الاهالي أنهم “آنذاك اشتروا مياههم بالذهب وحققوا استقلالية مائية، فيما اليوم تطالبهم الدولة بالتنازل عن ملكية امتار المياه لصالح مؤسسة مياه البقاع”.

وإذ أكد الوفد واعضاء الجمعية انهم تحت سقف الدولة وقوانينها, رفضوا في الوقت نفسه ان تعود المياه الى مجاريها الرسمية عبر ظلم الملاكين وأخذهم الى التأميم من دون مراعاة وضعهم.

ووعد وزير الطاقة الاهالي بمعالجة هذه الازمة والسعي الى التخفيف من مدفوعات ومصاريف اليوم, ومراعاة الناس التي دفعت واقامت شبكة مياه وتملّكت و”اصبح لها على الدولة وليس العكس”.