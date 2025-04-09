وفد من شركة محاماة أميركية عالمية زار الرئيس سلام

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم، وفدا من شركة “المحاماة الاميركية العالمية سكوير باتون بوغز “Squire Patton Boggs” ، برئاسة المحامي غسان بلول .

وضم الوفد كلا من رئيس مجلس النواب الاميركي السابق جون باينر، السفير الاميركي السابق بول جونز، دايف شنيتغر، المحامي إدوارد نيوبري الشريك والمدير المسؤول عن العلاقات العامة في الشركة، ورئيس وحدة المنازعات العالمية المحامي ميتش برغر، واطلع من الوفد على نشاطها في عدد من دول العالم بما فيها مكتبها في بيروت.

الجامعة اللبنانية- الاميركية

والتقى الرئيس سلام وفدا من الجامعة اللبنانية- الاميركية برئاسة رئيس الجامعة الجديد الدكتور شوقي عبد الله وجرى عرض لاوضاع الجامعة.

منتدى الذاكرة والغد

واستقبل رئيس الحكومة وفدا من منتدى الذاكرة والغد، الذي اطلع الرئيس سلام على نشاطات المنتدى.