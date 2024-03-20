وفد من كلية الهندسة والعمارة يشارك في "إكسبو قطر 2023"

لبَى وفد من كلية الهندسة والعمارة في جامعة القديس يوسف دعوة السفارة اللبنانية في قطر للمشاركة في فعاليات Expo Qatar2023 بمشاريع ذات صلة بموضوع المعرض وهو “صحراء خضراء، بيئة أفضل”.

وعرضت رئيسة قسم الهندسة الكيميائية والبتروكيماوية الدكتورة جيهان الرحباني، ومدير معهد الهندسة الزراعية الدكتور وديع سكاف لمشروعهما المبتكر حول تطوير السماد الذكي البطيء الإطلاق، في الجناح اللبناني بحضور مهندسين زراعيين وأصحاب شركات اسمدة ومخصبات زراعية من مختلف الجنسيات وقد أبدوا اهتماما كبيرا بالمشروع.

وقد كان لرابطة قدامى جامعة القديس يوسف في قطر حضور لافت ومميز على صعيد التحضير والتنظيم لهذا الحدث.

كما قام الوفد في اليوم التالي وبرفقة مسؤول رابطة الخريجي الجامعة اليسوعية في قطر المهندس مايكل كلاس بزيارة سعادة السفيرة فرح بري، شاكرين دعم السفارة اللبنانية في قطر لانجاح هذا الحدث الحضاري والعلمي.

وأعربت السفيرة بِرّي عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجامعة لخدمة العلم والناشئة من لبنانيين وعرب.