الخميس 26 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 19 يناير 2023 |
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وفد من لجنة الأشغال زار مرفأ بيروت.. اليكم التفاصيل

منذ 6 دقائق
وفد من لجنة الاشغال

وفد من لجنة الاشغال

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زار وفد من لجنة الأشغال النيابية مرفأ بيروت، حيث اطلع على آلية وسير العمل ميدانياً، وقد سبق الجولة الميدانية لقاء جرى فيه توضيح مسألة (الاحمر – الاخضر) التي جرى تداولها في الإعلام، فأكد مدير عام ورئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت عمر عيتاني ان هذا الامر هو حصراً خاضع للكشف الجمركي وليس لإدارة المرفأ التي ينحصر عملها فقط في إطار تأمين كافة الخدمات لعمليات التفريغ والتخزين.

وقد اشاد وفد لجنة الاشغال على لسان النائب سجيع عطية بالجهود المبذولة من قبل عيتاني وإدارة المرفا لتأمين استمرارية العمل في ظل الظروف الصعبة الحالية كما وشكر الوفد ايضا معالي وزير الاشغال العامة والنقل، مؤكداً ان الزيارة حملت طابعاً ايجابياً، متوجهاً الى الدول العربية وكل المستوردين مطمئناً أن أي بضاعة تخرج من المرفأ تمر عبر “السكانر” بمصداقية عالية.

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