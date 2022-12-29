وفد من مشيخة العقل في السعوديّة.. وتأكيد على "العلاقة الطيبة"

أوفد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، القاضي الشيخ غاندي مكارم إلى السعودية، حيث التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، وسلمه رسالة مودة وتقدير وتأكيد “العلاقة الطيبة التي تجمع بين مشيخة العقل والرابطة، ومن خلفها المملكة العربية السعودية”.

مكارم أثنى على “دور الأمين العام للرابطة في تعزيز هذه العلاقة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً”، مؤكدًا “الرغبة في التعاون والتنسيق في ما بين المؤسسات الدينية والحوارية”.

من جهته، أشار العيسى إلى أن “طائفة الموحدين الدروز موجودة في وجدان الأمة الإسلامية”، مؤكدًا “دور المؤسسات الدينية اللبنانية الجامع واستعداده للتعاون في كل ما يساعد في نشر ثقافة الانفتاح والحوار والحفاظ على القيم الإسلامية والإنسانية”.

هذا واستقبل شيخ العقل في دار الطائفة – بيروت، وفدًا من “حركة التلاقي والتواصل في لبنان” برئاسة مهدي حرقوص، الذي قال: “لا بد من التلاقي بين اللبنانيين للعبور بوطن يجمعنا على المحبة والتسامح. كما لا بد من لقاء روحي من خلال مؤتمر حواري حول بناء وطن ومواطن”.

كذلك، استقبل مدير مؤسسة “ايديو سيتي” للمعارض والمؤتمرات فرحات فرحات.

ومن زوار شيخ العقل، المحاميان كريم نويهض وجناح معضاد، بحضور رئيس اللجنة القانونية في المجلس المذهبي المحامي نشأت هلال. وكذلك، الصحافي خليل مرداس.

وعقد شيخ العقل اجتماعَي عمل مع رئيس لجنة المغتربين في المجلس المذهبي جمال الجوهري، بحضور عضو مجلس الادارة في المجلس الخبير ناجي صعب.

واتصل شيخ العقل براعي أبرشية بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة وراعي أبرشية صيدا ودير القمر المطران مارون العمار وراعي أبرشية جبيل والبترون وما يليهما المطران سلوان موسى، مهنئا بعيدي الميلاد ورأس السنة.