وفد من موظفي مستشفى الشحار الحكومي زار الغريب لتطبيق سلسلة الرتب والرواتب

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طالب موظفو مستشفى الشحار الحكومي الوزير السابق صالح الغريب لإطلاعه على المشاكل والصعوبات التي يعاني منها موظفو المستشفيات الحكومية.

كما طلبوا من وزير الصحة الدكتور حمد حسن الإيعاز الى إدارات المستشفيات الحكومية التي لم تطبق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب بضرورة تنفيذها في هذه الظروف المالية.

كما طلبوا من كتلة ضمانة الجبل بضرورة التصويت على اقتراح القانون المقدم الى المجلس النيابي.

كما شددوا على ضرورة التواصل مع وزارة الصحة العامة لصرف مساهمات مالية عاجلة لدعم المستشفيات الحكومية عموما ومستشفى الشحار الحكومي خصوصا.

وقام وفد من موظفي مستشفى الشحار الحكومي بزيارة الى الوزير السابق صالح الغريب لإطلاعه على المشاكل والصعوبات التي يعاني منها موظفو المستشفيات الحكومية بشكل عام ومستشفى الشحار الحكومي بشكل خاص، وتم الطلب من الغريب المساعدة في التالي:

اولا: الطلب من وزير الصحة حمد حسن الإيعاز الى إدارات المستشفيات الحكومية التي لم تطبق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب بضرورة تنفيذها في هذه الظروف المالية الصعبة وصرف مساهمات مالية لزوم دعم سلسلة الرتب والرواتب.

ثانيا: الطلب من كتلة ضمانة الجبل بضرورة التصويت على اقتراح القانون المقدم الى المجلس النيابي وهو إعادة ضم العاملين في المستشفيات الحكومية الى كنف ملاك الإدارة العامة لوزارة الصحة.

ثالثا: ضرورة التواصل مع وزارة الصحة العامة لصرف مساهمات مالية عاجلة لدعم المستشفيات الحكومية عموما ومستشفى الشحار الحكومي خصوصا.