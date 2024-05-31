وفد من نقابة وسطاء التأمين زار رئيس لجنة مراقبة هيئة الضمان.. اليكم التفاصيل

زار وفد من مجلس نقابة وسطاء التأمين في لبنان / LIBS برئاسة النقيب إلياس حنا، وعضوية نائب الرئيس أنطوان عبيد، أمين السر طانيوس الدكاش، أمينة العلاقات العامة سيلفيا الحاج، أمين الشؤون المهنية طلال الأنسي، أمين شؤون الإعلام والنشر والتوثيق حسام فرح، وعضو المجلس نديم الحاج، رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة نديم حداد، بحضور رئيس وحدة الرقابة على سلوكيات سوق الضمان يحيى تبولة.

وأشار بيان للوفد، الى أن الزيارة “لتهنئة حداد بمنصبه الجديد، وللتداول معه في عدة مواضيع تفيد وتهم قطاع وساطة التأمين في لبنان، أبرزها:

– التشدد في إعطاء الرخص لوسطاء التأمين بالتنسيق مع نقابة وسطاء التأمين في لبنان / LIBS.

– المضاربة غير المشروعة والطلب من لجنة مراقبة هيئات الضمان ضرورة التأكيد والتشدد على شركات التأمين التعامل مع وسيط تأمين مرخص من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة وعدم التعامل مع أيه جهة غير مرخصة وفقا للاصول، على سبيل المثال مكاتب الخدم، مكاتب السفريات، كاراجات تصليح السيارات وخبراء السير الخ…

– تسوية وضع الكفالة المصرفية مع لجنة مراقبة هيئات الضمان.

– إنشاء تدريب خاص لتعليم كافة موظفي شركات وساطة التأمين بالتعاون مع نقابة وسطاء التأمين في لبنان، لجنة مراقبة هيئات الضمان ووزارة الإقتصاد والتجارة.

– Mediation & Arbitration – الوساطة والتحكيم الحاصل بين وسيط التأمين وشركات التأمين من خلال إنشاء لجنة مختصة تضمّ ممثلين عن نقابة وسطاء التأمين في لبنان / LIBS وعن جمعية شركات الضمان في لبنان/ ACAL.

– التأكيد على تفعيل دور المجلس الوطني للضمان.

– موضوع الباركود الموجود على بوالص التأمين من قبل شركات التأمين، الطلب من لجنة مراقبة هيئات الضمان التشدد على مراقبة هذا الباركود كي يكون موحدا وثابت الشروط دون أي تغيير أو تعديل بشروط عقد التأمين خلال السنة من قبل شركات التأمين”.