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وفد من نواب "لبنان القوي" التقى سفيرة الإتحاد الأوروبي.. وهذا ما تم بحثه

منذ ساعة واحدة
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تابع وفد من نواب تكتل “لبنان القوي” جولته لبحث ملابسات الهبة الأوروبية في ملف النزوح السوري، فزار سفارة الاتحاد الأوروبي والتقى السفيرة ساندرا دي وايلي.

وأعلنت النائب ندى البستاني بعد اللقاء باسم الوفد أن “الزيارة تأتي استكمالاً للمؤتمر الصحافي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السبت، وأنَّ الوفد شدد على عودة النازحين السوريين”.

وأشارت البستاني إلى أنه “تم استيضاح تفاصيل الهبة الأوروبية، وبحث كيفية تقريب وجهات النظر حول ملف النزوح”، مؤكدةً أنه “سيكون للتيار والتكتل مواقف إضافية في هذا الإطار”.

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