وفد نواب قوى المعارضة يغادر إلى واشنطن

غادر وفد يمثل نواب قوى المعارضة إلى واشنطن لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة خلال الأسبوع المقبل.

ويضم الوفد كل من ميشال معوض عن كتلة “تجدد”، نديم الجميل عن كتلة الكتائب، جورج عقيص عن كتلة “الجمهورية القوية”، ومارك ضو ووضاح الصادق عن كتلة “تحالف التغيير”.

ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعات مع مسؤولين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة الأمريكية، إضافة إلى لقاءات في الكونغرس ومراكز الدراسات وصندوق النقد الدولي.

ولعلّ الهدف من هذه الزيارة هو تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الحيوية، من بينها وضع الحرب في جنوب لبنان وغزة وملف النزوح السوري، إلى جانب ملف رئاسة الجمهورية.

ومن المتوقع أن يستهل الوفد زيارته بلقاء مع ديفيد هيل، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون السياسية، كما سيحضر دعوة عشاء يقيمها عضو الكونغرس الأمريكي اللبناني الأصل ورئيس لجنة الصداقة النيابية الأمريكية-اللبنانية دارين لحود.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تطورات إقليمية هامة وتحديات محلية تشهدها لبنان، حيث تسعى قوى المعارضة للتواصل المباشر مع الجهات الأمريكية لتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الملحة التي تؤثر على الوضع في المنطقة.