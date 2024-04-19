وفد نواب قوى المعارضة يواصل جولته في واشنطن

يتابع وفد نواب قوى المعارضة اللبنانية، يمثل 31 نائبا، جولته في واشنطن، مقدما وجهة نظر المعارضة وخارطة طريق موحدة للمرحلة المقبلة، وهو يضم النواب: ميشال معوض، وضاح الصادق، جورج عقيص، مارك ضو ونديم الجميل.

وإستهل الوفد لقاءاته في الكونغرس بإجتماع موسع مع ممثلين عن لجنة الصداقة اللبنانية ألاميركية، والتي باتت تضم 36 نائبا، إضافة إلى لقاءات مع عدد كبير من اعضاء الكونغرس في لجان الخارجية والمالية.

كما ولبى الوفد دعوة من ثلاثة مراكز بحوث هم، مؤسسة الشرق الأوسط، التي كانت في حضور عدد من اصحاب القرار في واشنطن، ومركز ويلسون، اضافة الى الــ ATFL) American Task Force on Lebanon) في حضور عدد من الصحافيين والمسؤولين في الوزارات المعنية والديبلوماسيين والباحثين.

كما وعقدوا لقاء موسعا مع “النادي اللبناني في البنك الدولي”، ومؤسسة النقد، وأكادميين لبنانيين في واشنطن.

وإلتقى الوفد بمسؤولي ملف الشرق الأوسط ولبنان في وزارة الخزانة الاميركية، عارضا للخطوات الإصلاحية الضرورية لإنجاز برنامج مع صندوق النقد الدولي ولإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي اللبناني وبخاصة في اقتصاد الكاش وأموال التهريب والنشاطات غير الشرعية، بعد التقصير الكامل من الحكومة اللبنانية للقيام بللاصلاحات المطلوبة، ما ادى الى تراجع لبنان وتصنيفه. وتناول البحث في اولوية الدفاع عن القطاع الخاص الشرعي.

الخارجية والبيت الأبيض

يتابع الوفد إجتماعاته، بلقاءات في وزارة الخارجية والبيت الابيض وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، إضافة إلى لقاءات مع عدد من السفراء العرب في واشنطن.

كما وسيحضر الوفد قداسا لراحة نفس باسكال سليمان، قبل ان يلتقي خلال عطلة نهاية ألاسبوع مزيدا من اعضاء الكونغرس الاميركي.