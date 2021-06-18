وفد هنغاري التقى البطريرك الراعي: سنبقى دائما إلى جانب لبنان

التقى البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، في الصرح البطريركي في ​بكركي​، وفدًا هنغاريًّا برئاسة مسؤول برنامج المساعدات في مكتب رئيس الحكومة تريستان ازبيج، يرافقه المطران فيرنك شيرهاتي ممثّلًا رئيس أساقفة بودابست الكردينال بيتر إردو، وذلك قبل المشاركة في تدشين دير الزيارة في ​عينطورة​ بعد ترميمه بهبة هنغارية، وقد أصبح مركزًا لجمعيّة ومعهد فيلوكاليا.

وبعد اللقاء، أكّد ازبيج أنّ “الدولة الهنغاريّة ستبقى دائمًا إلى جانب ​لبنان​، وخاصّةً في هذه الأزمة الاقتصاديّة غير المسبوقة”، مشدّدًا على “اعتبار ​هنغاريا​ الهبة المقدّمة لترميم دير الزيارة، جزءًا من مشروع أطلقته الحكومة الهنغاريّة لترميم عدد من الكنائس والأديرة في لبنان وبلدان عدّة”.