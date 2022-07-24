الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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وفود رسمية وشعبية في الديمان تضامنا مع الراعي

منذ 46 دقيقة
الديمان

الديمان

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وصولت الوفود الرّسميّة والشّعبيّة إلى المقرّ الصّيفي للبطريركية المارونية في ​الديمان​، للمشاركة في القدّاس الإلهي، تضامنًا مع البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، واعتراضًا على الممارسات بحق النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينيّة وعمّان وأراضي الأردن​ المطران موسى الحاج​.

وكان قد أكّد البطريرك الراعي أمس، أنّ “ما قام به المطران الحاج هو عمل إنسانيّ”، مشيرًا إلى أنّ “هناك لبنانيّين موجودين في الأراضي المقدسة، ولهم دور وحضور ورسالة، بمعزل عن السياسة الإسرائيلية اليهودية”.

ولفت إلى أنّهم “قالوا إننا عملاء، لكننا لن نتخلى عن قلبنا ونرفض القلب الحجر”.

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