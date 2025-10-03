وفود شعبية تؤكد وقوفها خلف مواقف رئيس الحكومة

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، عدداً من الوفود الإعلامية والتربوية والوطنية التي عبرت عن دعمها لمواقفه الوطنية وتمسكه بدولة القانون.

فقد زار وفد من جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” برئاسة أسعد بشارة، الرئيس سلام معلناً التضامن الكامل معه، وداعياً إلى إقرار قانون إعلام عصري يواكب متطلبات العصر ويحفظ الحريات والرقابة المهنية، مؤكداً أن أي قانون مخالف يشكل انتكاسة لحرية الرأي والتعبير في لبنان.

كما استقبل سلام وفداً من تلامذة مدرسة المقاصد في المرج – البقاع برفقة مدير المدرسة عدنان صوان، حيث قدم الطلاب باقة من الزهور تعبيراً عن أملهم بغدٍ أفضل للبنان، والتقطوا صورة تذكارية وجالوا في أرجاء السراي.

وفي وقت لاحق، التقى الرئيس سلام وفداً من لقاء الهوية والسيادة برئاسة الوزير السابق يوسف سلامة، ضم عدداً من الشخصيات السياسية والفكرية، حيث أشاد الوفد بثقافة القانون التي يتميز بها الرئيس سلام، مؤكدين أن الدولة بمؤسساتها وحدها هي الضامن لحقوق المواطنين وحصرية السلاح، بعيداً عن الشعبويات والضغوط الميليشياوية.







