وفود مهنئة من سرايا صيدا زارت العقيد سهيل حرب

زار وفد من رؤساء الوحدات الادارية الرسمية العاملة في سرايا صيدا الحكومية ظهر اليوم ، رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العقيد سهيل حرب في مكتبه في ثكنة محمد زغيب العسكرية في مدينة صيدا ، مهنئاً بتسلمه مهامه الجديدة كمدير للفرع .

اللقاء الذي سادته اجواء ودية كان مناسبة تناول خلالها الوفد والعقيد حرب ، مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية التي يرزح تحت وطاتها اللبنانيون ، في ظل حكومة تصريف اعمال ، وعدم التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تنقذ البلد مما هو عليه وتبدد مخاوف المواطنين وتعطهم الامل بغد افضل .

وأكد الزائرون ” رغم الأزمات المتلاحقة التي يشهدها لبنان من اقتصادية ومالية وصحية إلا أن الأمل يبقى راسخاً في الفكر والقلب بانبعاث الروح في لبنان الذي لا طالما تغنى به كل محبيه من الدول العربية والأجنبية.”

وتمنوا في الختام ” التوفيق للعقيد حرب بمهامه لاسيما في هذه الظروف الصعبة والمرحلة الدقيقة الغير مسبوقة في تاريخ الوطن .”

بدوره العقيد حرب اعتبر أننا ” اليوم جميعنا مطالبون بتظافر الجهود كمسؤولين في المؤسسات والإدارات والافراد العاملين فيها ، لننهض سوياً ببلدنا الحبيب لبنان ، ونصل به إلى بر الأمان.”